70 jobbar med att få fram skydd till stockholmsvården

– Vårt uppdrag är att göra absolut allt det går för att säkerställa att vår personal får den skyddsutrustning som de behöver. Det finns liksom inget alternativ, säger Martin Tegnér.



Han och Sara Lindholm Larsson är operativa chefer på Karolinska Universitetssjukhuset, men nu ansvarar de för arbetet med att köpa in extra skyddsmaterial under pandemin.

Arbetet sker i den del av sjukhuset som till vardags är konferenslokaler. På några veckor har man vuxit från 10 till 70 personer. Runt 25 av dom är personal från fordonstillverkaren Scania som bland annat hjälper till med logistik och inköp.



På en av väggarna hänger flera skärmar, där det bland annat visas prognoser för antalet inlagda patienter, och det uppskattade behovet av olika slags skyddsutrustning.

Flera gånger varje dag stämmer man av hur tillgången ser ut hos olika vårdgivare och är redo att sköta omfördelningar om det behövs.

Arbetet görs på flera fronter - det kan handla om att uppmuntra inhemsk produktion, att beställa från utlandet, och att bearbeta de många erbjudanden och tips som kommer från till exempel privatpersoner och företagare.



Sara Lindholm Larsson och Martin Tegnér som leder arbetet säger att bilden är att man hittills fått fram det material som behövts - men att behovet är fortsatt stort:



– Vi har fattat beslut om mycket material som kommit in och kommer komma in. Vi har också tagit emot via andra kanaler som Socialstyrelsen och regionens ordinarie upphandling. Så mängden vi haft hittills har varit tillräcklig för att personalen ska kunna skydda sig. Men vi jobbar på, ju fler patienter vi behöver vårda desto mer skyddsutrustning har vi behov av, säger Sara Lindholm Larsson, och Martin Tegnér fyller i:



- Sist och syvende handlar det ju om våra kollegor och deras skyddsutrustning, så motivationen är ju obegränsad.