Över 10 000 döda i Frankrike

Serviceboendena för äldre behöver stöd. Jérôme Salomon, som är chef för det franska folkhälsoinstitutet, uppmanar dem att anmäla vilken hjälp de behöver. Det finns även ett behov att anställa mer personal på grund av epidemin.



605 personer har dött i covid-19 på sjukhus i Frankrike under det senaste dygnet. Samtidigt har siffran över antalet döda på serviceboendena justerats upp och det står nu klart att de utgör en dryg tredjedel av de sammanlagt drygt 10 000 döda i covid-19 i Frankrike.



Igår sa den franske hälsoministern att samtliga äldre på serviceboenden kommer att testas för covid-19 tillsammans med personalen.



Fler än 7 000 personer är nu i behov av intensivvård i Frankrike och vården är hårt ansträngd. Patienter skickas därför även till Tyskland, Luxemburg och Schweiz.



Även i Spanien har det varit en tung dag. Antalet döda ökade till 743 under det senaste dygnet, efter en minskning under fyra dagar i rad.



I Italien minskar antalet dödsfall och antalet nya intagna på sjukhus, men under det senaste dygnet dog ändå lika många i Italien som i Frankrike i covid-19, det vill säga drygt 600 personer.



Södra Europa är alltså långt ifrån ute ur krisen. Några lättnader i restriktionerna är det inte fråga om ännu.



Tvärt om har man skärpt motionsrestriktionerna i Paris och det är inte längre tillåtet att motionera utomhus mellan klockan 10 och 19. Från och med nu är det också obligatoriskt att bära munskydd utomhus i Nice.