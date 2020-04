Högskoleprovsligan fälls igen

Mitt under pågående högskoleprov våren 2018 slog polisen till mot fuskligan. Då hade man under några intensiva veckor utrett och spanat på de misstänkta, efter att man fått in en anmälan om att det pågick ett omfattande och organiserat fusk med proven.

Huvudpersonerna bakom fusket, som tillsammans drev firman HP-hjälpen som sålde fuskpaket till provdeltagare runt om i landet, döms nu till 3,5, 2,5 och 2 års fängelse av Norrköpings tingsrätt.

I januari förra året dömdes fyra män till fängelse av Norrköpings tingsrätt. Av dessa sågs tre som huvudpersonerna bakom verksamheten. 23 köpare av paketen dömdes också, liksom några andra personer som haft anknytning till trions verksamhet.

Ett halvår senare kom beskedet att domen ogiltigförklaras och att hela förhandlingen måste tas om. Göta hovrätt hade nämligen gjort bedömningen att juristdomaren i tingsrätten varit jävig på grund av uttalanden han gjort vid ett juristklubbsmöte. Uppgifterna kom fram genom en utomstående advokat som var med vid mötet.