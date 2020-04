Coronakrisen skapar rusning efter datorer

– Vi ser en stark efterfrågan på alla produkter som hör till hemmakontoret. Det handlar om allt från laptops, skrivare, stationära datorer, webbkameror, bildskärmar, tangentbord, headsets, hörlurar, you name it, säger Kristina Wärmare, kommunikationschef på Net On Net.

Ekot har pratat med flera elektronikåterförsäljare, och alla beskriver samma trend. Försäljningen av datorer, tangentbord och annan utrustning som kan kopplas till hemmakontoret har ökat kraftigt under coronapandemin.

På Elgiganten har man från mitten av mars fram till nu sålt tre gånger så många hemmakontorsartiklar som samma period förra året. En produkt sticker ut.

– Den största ökningen är på headsets. Där man ska verka i en hemmamiljö istället för en tyst kontorsmiljö. Headsetsförsäljningen ökar med 1500 procent. Och det är nästan ett tal man inte kan ta på, säger Niclas Eriksson, vd på Elgiganten.

I Sverige blev hemmakontoret med stationär dator en vanlig syn på 90-talet. Sedan dess har datorn fått en mer undanskymd plats i hemmet, till förmån för andra produkter. Måns Jonasson är internetexpert på Internetstiftelsen, som varje år mäter vilka enheter som finns i svenska hem.

– Vi har sett en ganska långtgående trend där det ser ut som att surfplattor håller på att ta över datorernas roll i svenska hem. Där antalet datorer ligger still, man köper inga nya, och kanske pensionerar de gamla när de går sönder. Samtidigt som det köps massor av surfplattor och mobiler. Så min spådom har varit att vi kanske kommer se surfplattan ganska snart gå om datorerna i svenska hem, säger han.

Men att coronaviruset nu har fått fler att jobba hemifrån kan ha skapat ett hack i kurvan för den trenden. Ur arbetssynpunkt är mobiler och surfplattor bra för att kolla mejlen och hålla kontakt lite då och då, säger Måns Jonasson, men ska man arbeta längre perioder från hemmet krävs andra lösningar.

– Jag tror det här kommer leda till att folk får omvärdera vilken utrustning man har i hemmet. Att man nu upptäcker vad varje enhet är bra på. Vad är dess styrkor och vad är dess svagheter. Där surfplattan, mobilen och den smarta tv:n är jättebra för underhållning, så är de inte lika bra för arbete. Och i takt med att allt fler nu upptäcker att de måste jobba hemma så kanske man helt enkelt behöver uppgradera sin dator eller köpa en ny dator.

Och är fler än vanligt hemma samtidigt så spär det också på behovet av ny utrustning.

– Så även om man har en eller två datorer hemma och så har man plötsligt två barn som ska sitta och göra skolarbete, kanske båda föräldrarna hemma och jobbar, då kanske man behöver fyra datorer plötsligt. Många måste nog se över sin maskinpark vad gäller datorer, säger Måns Jonasson.