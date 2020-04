Helgoperationer räddar cancervården i coronatider

Coronavirusets effekter påverkar också människor med andra diagnoser. Till exempel är oron stor bland dem som drabbats av cancer. Det märks hos patientföreningar och på canceravdelningar på sjukhusen. Många ringer till Cancerfondens hjälplinje.

Sjuksköterskan Fanny Larsson får ta emot många samtal i Cancerfondens hjälptelefon nu. Majoriteten av frågorna handlar om den pågående pandemins effekter för cancerdrabbade.

– Nästan alla samtal handlar om corona på ett eller annat sätt. Det kan vara frågor som "kommer min operation eller behandling att skjutas upp?". Eller "Bör jag som 70-åring med cancer ställa in min cancerbehandling?", berättar hon.

Också på landets största cancerklinik - Tema Cancer vid Karolinska universitetssjukhuset märker man patienternas oro.

– Vi konstaterade att flera patienter bokade av sina tider på våra mottagningar och det är många som ringer våra kontaktsköterskor, ska de få sina behandlingar? Ska de får sina operationer. Det var många samtal i början, berättar Karouk Said, verksamhetschef vid enheten Övre buk.

På Karolinska har flera canceravdelningar gjorts om för att ta hand om coronasjuka. Det görs färre canceroperationer eftersom personal flyttats och konkurrensen om intensivvårdsplatserna har ökat. Men än så länge genomförs alla operationer som inte kan vänta genom nya sätt att arbeta.

– Vi gör nu operationer i samarbete med andra sjukhus i Stockholm eller hos privata aktörer. Vi har flyttat en del operationer vid de här enheterna, samt att vi gör en hel del operationer under helger, som nu under påskhelgen då vi ska göra flera planerade operationer vilket vi inte brukar göra, berättar Karouk Said.

Och Fanny Larsson vid Cancerlinjen berättar att oron gjort att man utökar sin rådgivning också till nya kanaler.

– Vi märker att det finns en oro, vi har framförallt försökt att finnas i andra forum. Vi har öppnat en chatt som vi har öppen alla fredagar inklusive långfredagen för att svara på frågor, avslutar Fanny Larsson.