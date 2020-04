WHO-chefens uppmaning: Gör inte politik av viruset

Enligt Donald Trump har WHO haft fel många gånger, och är för vänligt inställt till Kina.

– Så vi kommer att dra in vårt bidrag till WHO, sa president Trump, men ändrade sig senare till att Vita huset i alla fall kommer att överväga att dra in pengarna, sade Donald Trump.

Trump fick snabbt stöd av en handfull tunga republikanska namn, för vilka organisationer som WHO, och också FN-idén som helhet, är lika med socialism och USA-fientlighet

Det är en avgörande del av WHO:s pengar som kommer från USA – runt en fjärde- eller femtedel av Världshälsoorganisationens totala budget.

Skulle Trump sätta hotet i verket mitt under pågående pandemi skulle det få allvarliga konsekvenser. Men WHO-chefen doktor Tedros Adhanom nappade inte på det bete som Trump kastade ut.

Istället för att bita tillbaka vände han helt enkelt andra kinden till och tackade USA för den generositet landet hittills visat WHO. Han lade till att han är säker på att USA kommer att fortsätta att vara lika generöst.

Däremot tog doktor Tedros under presskonferensen tillfället att, utan att nämna Trump vid namn, kritisera varje politiker som försöker knipa poäng på pandemin.

– Snälla, gör inte politik av detta livsfarliga virus. Avstå från att politisera, såvida ni inte vill se ännu fler liksäckar i era länder, sa doktor Tedros.