Kraftigt lyft för e-handeln med livsmedel

Maud Larsson i Luleå är en av de nya e-handelskunderna.

– Det var ju det här att vi helst inte skulle vara bland så mycket andra människor för vi hör till de här som är 70 plus, säger Maud Larsson.

På en blåsig parkeringsplats vid en stormarknad i Luleå har just Maud Larsson och hennes man lastat in färdigpackade matkassar i bilen, som de beställt via nätet, en bra service tycker hon.

– Jättebra, men det är mycket som börjar ta slut, fick ingen lax i dag, säger hon.

Malin Björnfot, med en dotter i handen, hämtar två kassar påskmat.

– Det är coronan, jag är höggravid och känner att jag vill undvika minsta förkylning just nu, säger hon.

Rädslan för coronasmitta har gett näthandeln med livsmedel ett rejält lyft och det är hektisk aktivitet i utlämningsrummet på stormarknaden i Luleå där papperskassar med mat görs i ordning för utkörning eller hämtning av kunder – och så ser det ut i hela landet.

Karin Brynell är vd för branschorganisationen Svensk dagligvaruhandel.

– Det stämmer absolut, men vi har inte fått siffror på det ännu, det får vi nästa vecka, säger hon.

Karin Brynell vill inte spekulera i ökningens storlek.

– Däremot är det så pass mycket att vi vet att från det att man tidigare kunnat boka leverans dagen efteråt så har det varit väntetider nu, säger Karin Brynell.

Varken Ica eller Coop vill lämna ut några e-handelssiffror för mars, men Coop uppger att försäljningen varit all time high, rekordhög alltså.

Peter Andersson är chef vid en stormarknad i Luleå. Han säger att han fått göra nyanställningar för att klara näthandelsruschen.

– Förut har vi bara varit fem-sex plockare och nu är vi 20 stycken och de hinner nästan ändå inte på dagarna plocka ihop det de är, och vi har haft två bilar och nu har vi sett till att ha fyra bilar att köra ut med så det är betydligt mer, säger Per Andersson.

Karin Brynell vid Svensk detaljhandel tror att en del kunder kommer att fortsätta näthandla när coronakrisen är över.

– Helt säkert är det folk som testat som kommit på att det var en ganska bekväm lösning, säger Karin Brynell.