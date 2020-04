Nu inspekteras krogar och restauranger

Helene Jansson driver en restaurang i centrala Stockholm där man har tagit en rad åtgärder.

– Vi har satt upp lappar på olika ställen som säger att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationerna och det har fungerat jättebra, säger hon.

Bland fiskmåsar och flanörer på Strandvägen i centrala Stockholm sitter ett 40-tal gäster utspridda över två uteserveringar på Helene Janssons restaurang.

Och förutom en uppmanande skylt till gästerna har restaurangen genomfört även andra förändringar för att minska trängseln.

– Vi har självklart glesare mellan borde mot vad vi brukar ha. Vi har nog 40 procent mindre platser än normalt. Vi har koll på det då vi ägare är på plats. Sedan har vi ett nytt betalsystem så man kan beställa via borden och sin mobil, säger hon.

Riktlinjerna till bland annat restauranger och krogar, som Folkhälsomyndigheten presenterade den 24 mars, säger bland annat att det ska hållas en armlängds avstånd mellan gäster och att servering ska ske genom bordsservering.

Men efter att Folkhälsomyndigheten fått in anmärkningar på att vissa krogar inte sköter sig, har Smittskydd Stockholm gett Miljöförvaltningen i uppdrag att göra extra inspektioner under påskhelgen. Per Follin är smittskyddsläkare på Smittskydd Stockholm.

– Nu har vi fått rapporter om att det är trångt på restauranger och barer, och då finns det skäl att göra den inspektionen, säger han.

Om en krog brister i sina åtgärder så kan alltså smittskyddsläkaren i samråd med Miljöförvaltningen ta ett beslut om att förbjuda en verksamhet tills åtgärder har vidtagits.

– Det kommer vara ett skriftligt underlag som Miljöförvaltningens inspektörer lägger fram och där framgår de brister som de har bedömt finnas och inte är åtgärdade. Det här kommer inte att ske godtyckligt, utan tvärtom följer vi en struktur och en mall som man har upprättat, säger han.

Helene Jansson, vars restaurang öppnade för säsongen i förrgår, tycker att inspektionerna är bra.

– Jag förstår att man har gjort det, för jag har ju sett själv hur det ser ut på andra ställen, säger hon.