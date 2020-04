Trump pausar stödet till WHO

President Donald Trump går till hård attack mot WHO, och anklagar Världshälsoorganisationen för att inte bara ha missbedömt coronapandemin, utan också försökt dölja den.

Om WHO gjort sitt jobb, sa Trump, så hade smittspridningen kunnat stoppas. Och han gjorde också en beräkning av vad WHOs påstådda misstag kostat: antalet smittade i världen är tjugo gånger så stort pga WHOs passiva agerande bl a gentemot Kina, hävdade Trump vid en pressträff i Vita Huset. Någon närmare bakgrund till beräkningen gav han inte.

USA är det land som ger mest pengar till WHO, runt 400 miljoner dollar per år. Det stödet ska nu utvärderas och dras in tills vidare, mitt under pågående pandemi.

President Trump har själv fått kritik på hemmaplan för hur han hanterat coronakrisen och har anklagats bl a för att inledningsvis ha tonat ned smittrisken. Hittills har fler än 25.000 människor i USA dött till följd av coronaviruset. Men smittkurvan har börjat plana ut, enligt amerikanska smittskyddsmyndigheter. Diskussionen är igång om när man ska kunna börja lätta på restriktionerna, åtminstone i delar av USA

Vissa områden kan börja öppna igen mycket snart, sa Trump. Men det blir upp till varje delstat att fatta beslut om när och hur.