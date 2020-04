Trumps WHO-beslut – "En käftsmäll"

– WHO är ju ett otroligt viktigt organ för att samordna all hälso- och sjukvård i världen, och framförallt när det gäller utbrott. Om man då med omedelbar verkan, vilket är ett starkt signalvärde, drar in pengar. Det är ett starkt signalvärde och en käftsmäll mot den globala samverkan, säger Johan von Schreeb, professor i katastrofmedicin.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres kritiserar också USA:s beslut och menar att det inte är rätt tid att reducera resurserna för WHO.