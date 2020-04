Permitterad flygpersonal blir lärarvikarier

I vanliga fall jobbar de som flygvärdinnor, lastare eller inom försäljning, nu lär de sig genomföra lektioner, hur man får lugn i klassrummet och hur man talar med ungdomar. Bli en extra vuxen i klassrummet i en tid där belastningen och frånvaron bland lärare är hög.

– Man blir en erfarenhet rikare. Det är en chans att prova något nytt i en bransch jag inte har någon erfarenhet av sedan tidigare. Och så känns det bra att kunna bidra i den samhällssituation som vi nu lever i, säger Catharina Friberg.

Det är ett samarbete mellan SAS, beredskapslyftet – ett initiativ att tillfälligt styra om tillgängliga personer till områden där behov av personal är stort – och flera skolor. Bland annat Internationella engelska skolan, där Anna Sörelius Nordenborg är vd:

– Vi har personalbrist i skolorna. Att då kunna få in fler vuxna i skolan samtidigt som vi tar vårt samhällsansvar och kan hjälpa personer som har förlorat jobbet eller är permitterade känns ju fantastiskt, säger Anna Sörelius Nordenborg.

Det handlar om personer, främst från sas, men också några andra arbetsplatser, som sagt upp eller permitterats och som nu utbildas under tre dagar för att kunna gå in i skolan under coronakrisen.

När det lugnat ner sig, är förhoppningen att de som permitterats kan gå tillbaks till sina arbeten på heltid. Jobbet i skolan sker på volontärbasis och de behåller sin lön.

– Jag tror att det är viktigt att fylla resten av tiden på dagarna och ha fasta rutiner. Det har kommer definitivt hjälpa till med det. Vi vet ju inte riktigt hur länge det här kommer pågå, så jag tror att det är bra att ha en plan redan nu, säger Paula Khalil som i vanliga fall teamledare inom administration på SAS huvudkontor.