Ekonomer vill satsa mer

– Vi räknar med att det skulle kunna bli ett BNP-fall på sju procent i år varefter vi hoppas på en vändning under hösten och under nästa år. I princip är det en ekonomi i fritt fall, men det som är positivt och som jag verkligen skriver under på är läget för de ekonomiska finanserna i Sverige.



Sveriges ekonomiska muskler för att möta krisen, både på kort och lång sikt, beskriver Robert Bergqvist som mycket goda. Även om statsskulden går upp i år till beräknade 40 procent av BNP.



– Det är väldigt lågt och jag skulle utan problem kunna se en offentlig skuld i Sverige gå från 40 procent av BNP upp emot kanske 70 eller 80 procent, säger han.



Till skillnad från näringslivsorganisationer och flera ekonomer som bedömer att det behövs kraftigare åtgärder här och nu för att rädda företag i krisen betonar finansminister Magdalena Andersson att det också måste finnas pengar i slutet av året, till vårdanställdas löner och till barnbidrag som hon säger, och till att återstarta ekonomin när krisen är över.



– Det är ju en svår balansgång hon har att gå, men det finns ju kostnader med att hålla för hårt i svångremmen under den här fasen också, säger Katarina Lundahl, facket Unionens chefsekonom.



Hur menar du då?



– Jo, om många företag går i konkurs så blir det ju svårare att kickstarta ekonomin när det akuta krisläget väl är över, säger Katarina Lundahl.