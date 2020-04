Corona-oro bland många överviktiga

Oron märks hos organisationen Hobs, Hälsa oberoende av storlek, som får ta emot många frågor.

– Det är en stor oro om man är en riskgrupp eller om ens anhöriga är en riskgrupp. Och då öppnade vi upp i förra veckan möjligheten att anonymt skicka in sin fråga. Och under tre dagar fick vi in 150 frågor, berättar Jenny Vinglid, generalsekreterare i organisationen Hobs.

Den absolut vanligaste frågan var om man som överviktig tillhör en riskgrupp och om det i så fall vore meningsfullt att gå ner i vikt snabbt, berättar Jenny Vinglid.

Men än så länge har Folkhälsomyndigheten inte klassat övervikt och fetma som en riskfaktor för allvarlig coronasjukdom. Ändå konstaterar intensivvårdspersonal att en stor grupp av de allvarligast sjuka är överviktiga.

Det finns nästan inga vetenskapligt granskade studier om sambandet mellan fetma och allvarlig covid-19. Förklaringen är förstås att det bara är knappt fyra månader sedan viruset blev känt. Men läkaren Carl-Magnus Brodén, som behandlar många patienter med fetmasjukdom vid fetmakliniken GB Obesitas Skåne tycker att allvarlig fetma bör klassas som en riskfaktor.

– Utifrån det vi vet hittills så skulle åtminstone fetma med ett BMI över 40, det man kallar mer uttalad fetma, det skulle jag bedöma är en riskfaktor i det här sammanhanget, framhåller Carl-Magnus Brodén. De tidiga studier som kommit från kliniker i New York antyder i alla fall att även ett lägre BMI än 40 skulle vara en riskfaktor ensamt, men det tror jag inte man vågar säga än.

Den som har en uttalad fetma ska naturligtvis följa myndigheternas försiktighetsåtgärder, och också försöka bli testade för corona, tycker Carl-Magnus Brodén. Och det är särskilt viktigt att söka vård snabbt om man börjar känna symptom.

– Känner du att du börjar bli dålig och vet att du har uttalad fetma så måste du naturligtvis söka akutvård, avslutar han.