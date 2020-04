Fängelse för pensions svindel

En 63-årig amerikan bosatt i Stockholm, en svensk 42-åring utvandrad till Malta, samt en svensk 58-årig fondförvaltare åtalades misstänkta för grov ekonomisk brottslighet i samband med Falcon Funds-härvan.

De tre åtalas för bland annat grovt mutbrott, grovt bedrägeri och grov trolöshet mot huvudman.

Enligt åtalet har de tre under åren 2012-2013 svindlat svenska pensionssparare på stora mängder pengar genom ett upplägg där onoterade värdepapper köptes in till överpris. Amerikanen och den 42-årige svensken ska ha mutat fondförvaltaren med 4,5 miljoner kronor, för att få honom att köpa in värdepappren.

Ekobrottsmyndigheten skriver i pressmeddelandet att pensionsmedel för åtminstone två miljarder kronor olovligen fördes över till amerikanens fond, och att pensionssparare gått miste om cirka 230 miljoner kronor. Den 42-årige svensken, som agerade mellanhand, och amerikanen, ska ha tjänat motsvarande belopp på brottet.