Svårt för unga på arbetsmarknaden

19-årige Cea Baker är snart färdig kock efter att ha gått hotell- och restauranglinjen i tre år:

– Det är så mycket kaos just nu. Jag hade verkligen planerat vad jag skulle jobba med, jag har sparat pengar för att kunna starta en egen food truck om tre år. Jag tror inte folk förstår, särskilt inte människor i min ålder, hur mycket ekonomin påverkar oss. Särskilt oss unga, säger Cea Baker.

Och det finns skäl att vara orolig, säger Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet:

– Vi vet att ungdomar som går ut under dåliga arbetsmarknasförhållanden drabbas framför allt på kort sikt men också på lång sikt. Det är väl dokumenterat i många olika länder och under olika förutsättningar, så det kan vi nog säga att vi vet väldigt väl.

Löneutveckling och hälsa är två saker som kan påverkas, också på längre sikt, för den som har svårt att få jobb direkt efter utbildningen - som det var för många unga i sverige under krisen på 90-talet. Samtidit kom dom ändå in på arbetsmarknaden så småningom, på ett annat sätt än vad personer över 55 år gjorde som förlorade sina jobb under samma period.

19-åriga Cea Baker tar snart studenten - han har både praktiserat och jobbat extra i ett av stockholms bättre restaurangkök - men dom senaste veckorna har han fått göra nya planer:

– Jag har ju jobbat som kock i fyra och ett halv år. Nu har jag sökt jobb som mekaniker, för att få ett jobb. Jag måste ju ha ett jobb.

– Jag tänker att det kommer släppa senast om ett par år, och då kommer vi vara på banan igen. Man får väl öva på sina kunkaper hemma så länge. Det är som att gå i motvind, men man måste ju kämpa, säger Cea Baker.