Oklart med ersättning till flygpassagerare

Oacceptabelt, menar Ursula Pachl på den europeiska konsumentföreningen BEUC.



– Konsumenter blir missledda, de får inte rätt information och de förstår inte varför de inte får sina pengar tillbaka. Det är ett stort problem, säger hon.



Enligt EU:s regler har flygpassagerare rätt att få pengarna tillbaka inom 7-14 dagar om ett flyg ställs in, och det gäller även nu under Coronakrisen. Men för många kunder har det varit svårt att få pengarna tillbaka. Flygbolag och resebyråer men också enskilda EU-länder har struntat i de europeiska reglerna och istället gett passagerare vouchers, alltså tillgodokvitton, som kan användas senare, förutsatt att flygbolaget inte går i konkurs. Det gäller till exempel i länder som Grekland, Spanien och Belgien och bland bolag som Air France , KLM och Transavia.



Från industrin menar man att Coronautbrottet gör det omöjligt att följa reglerna. Det saknas helt enkelt pengar och resurser för att betala tillbaka alla. Det gäller i viss mån även skandinaviska SAS som får statligt stöd nu under krisen. SAS ger sina kunder pengarna tillbaka men hinner inte göra det inom den tidsgräns som reglerna anger. Och medan konsumentföreningar lobbar europeiska politiker för att inte konsumentskyddet ska försvagas så pågår intensiv lobby från flygbolagen för att lagstiftarna ska lätta på reglerna.



Johan Danielsson ansvarar för transportfrågor bland Socialdemokraterna i EU-parlamentet. Han tycker att kunden alltid ska ha rätt att få tillbaka pengarna.



– Det kan inte vara den enskilde konsumenten som löser ut som löser ut flygbolagen för i många fall har ju de här konsumenterna också drabbats hårt av krisen och är i behov av att få tillbaka sina pengar, säger han.



Moderaten Jörgen Warborn jobbar också med transportfrågor i EU-parlamentet. Han pekar på att flera miljoner jobb inom den europeiska flygindustrin nu står på spel och han tycker att det är orimligt att begära att bolag ska följa dagens regler om återbetalning. Han förordar vouchers, och om en kund ändå kräver återbetalning bör bolagen få mer tid på sig, och betala tidigast i oktober. Han förstår konsumenters oro säger han, men det är enda lösningen.



– Vi har inget annat val. Om EU-reglerna tvingar flygbolagen i konkurs då kommer passagerarna ändå inte få sina pengar tillbaka.



En sak är dock alla parter ense om. Såväl politiker från höger till vänster och bolagen och konsumentföreningar, tycker att EU-kommissionen borde agera, och komma med förslag så att bolagen kan överleva samtidigt som kunder kan få tillbaka de pengar som de har rätt till.