Nu utökas coronatesterna i Stockholm

Det säger Claes Ruth, som är är tillförordnad funktionschef Karolinska universitetslaboratoriet, och den som leder arbetet.

I fredags tillkännagav regeringen att antalet tester för covid-19 ska utökas kraftigt. Folkhälsoministern hade tagit en strategi för hur arbetet skulle gå till och hur fler med samhällsviktiga uppdrag ska kunna testas, i första hand sjukvårdspersonal.

Då var målet att öka antalet prov till 150 000 per vecka. Under tisdagen inleds alltså testerna i region Stockholm och ska då omfatta 5 000 personer per dag. Det är lika många som tidigare testats varje vecka i regionen.

Förhoppningen är att 5000 ska kunna provtas per dag mot slutet av veckan för att se om de har en pågående infektion och att ytterligare 2000 personer per dag ska få så kallade antikropptester. Så sent som i slutet av förra veckan sade Folkhälsomyndigheten att just antikropptesterna inte höll tillräckligt hög kvalitet.