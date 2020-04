Många fler brittiska dödsfall än som hittills redovisats

För andra veckan i rad visar offentlig befolkningstatistik i England och Wales att coronautbrottets offer i Storbritannien är betydligt fler än vad som tidigare redovisats.

Under vecka 15, alltså påskveckan, dog 18 516 personer i England och Wales totalt sett, vilket är ett drygt 40 procent fler dödsfall den veckan än ett genomsnittligt år.

Statistikmyndigheten ONS menar att det betydligt högre dödstalet för den aktuella veckan i år bara går att förklara med att många fler dött i coronautbrottet än vad som redovisats ännu och att Storbritanniens totala dödstal därmed i själva verket redan nu är ett av de allra högsta bland Europas länder.

Till exempel vet man nu att 1 000 personer dött i covid-19 på brittiska äldreboenden vilket är en kraftig ökning jämfört med veckan före och många branschföreträdare tror, som Ekot rapporterat tidigare, att det rör sig om tusentals fler. I den dagliga redovisningen från den brittiska sjukvården redovisas endast coronarelaterade dödsfall som inträffat på brittiska sjukhus.

Men trots den nya, dystra statistiken hoppas den brittiska regeringen ändå försiktigt på att coronautbrottet i landet kan ha nått sin högsta punkt just för två veckor sen. De dagliga dödstalen fortsätter visserligen att vara höga, men antalet nya smittofall per dag har minskat under de senaste två veckorna, även antalet nyinskrivningar på sjukhus i till exempel London har också har också börjat minska från höga nivåer.