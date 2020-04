Rapport om smittspridning dras tillbaka

Enligt rapporten, som presenterades under tisdagens presskonferens, skulle det finnas tusen gånger fler coronasmittade personer än det antal som har bekräftats vara smittade, vilket ger helt orimliga resultat. "Tyvärr upptäcktes detta för sent och vi jobbar därför med en ny version av modellering och rapport", skriver Folkhälsomyndighetens analyschef Lisa Brouwers i ett mejl till Dagens ETC.

TT har sökt Folkhälsomyndigheten för att få klarlagt vad som gått fel, hur det kunnat ske och hur felet kan förväntas påverka förtroendet för de data, råd och uppgifter som myndigheten gått ut med under coronapandemin.

Men enligt Folkhälsomyndighetens presstjänst finns ingen på myndigheten som kan besvara detta nu. Analyschefen Lisa Brouwers kan först under torsdagen uttala sig, enligt presstjänsten, och varken generaldirektören Johan Carlson eller statsepidemiolog Anders Tegnell kan ge några kommentarer.