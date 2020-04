Krislägesavtal fortsätter gälla i Stockholm

Krislägesavtalet i Region Stockholm har varit aktiverat i snart fyra veckor och kommer fortsätta gälla framöver. All vårdpersonal berördes inte på en gång då krislägesavtalet trädde ikraft.



– Den här fyraveckors-perioden som man anvisar till har börjat på olika ställen för olika medarbetare inom våra IVA-verksamheter. Vi följer utvecklingen varje dag. Det är omöjligt att förutse hur länge krisläget kvarstår. Det är helt utifrån vårdbehovet där vi varit tvungna att nästan fyrdubbla IVA-kapaciteten i Region Stockholm.

Det var i början av april som krislägesavtalet i Region Stockholm aktiverades efter att ha godkänts av Sveriges Kommuner och Regioner. I praktiken innebär det att den ordinarie arbetstiden för personal inom intensivvården höjts till 48 timmar i veckan där personalen får en extra krisersättning på lönen för varje arbetad timme.

Utgångspunkten är att de anställda som berörs av avtalet ska göra det i högst fyra veckor i taget. Men om vårdpersonal kommer att bli tvungna att jobba kvar i krisläget längre än så är för tidigt att säga, menar Ulrika Sundquist, HR-direktör i Region Stockholm.

– Det vet vi inte. Det är omöjligt att säga eftersom vi följer utvecklingen varje dag.

Samtidigt medger HR-direktören att krislägesavtalet inte är en hållbar lösning.



– Vi delar verkligen uppfattningen att krislägesavtalet endast ska användas när det är ett krisläge för det är inte en hållbar och långsiktig lösning för våra medarbetare. Vi arbetar därför väldigt intensivt med att tillföra fler resurser på andra sätt, både från andra delar av vår verksamhet men också från privata vårdgivare och att vi rekryterar externt ifrån. Vi försöker göra allt för att få fler att hjälpa till i den här extraordinära situationen.

Även i Region Sörmland pågår det diskussioner om att eventuellt aktivera ett krislägesavtal. Där görs nu en översyn av arbetstidslagen för att få koll på hur mycket intensivvårdspersonalen hittills har jobbat, och om regionen hållit sig till lagen under coronakrisen.

När den översynen är klar kommer regionen att ta ställning ett krislägesavtal, meddelar Region Sörmland.

Läkarförbundet har i veckan riktat hård kritik mot just Region Sörmland, då man där valt att be om hjälp med anestesiläkare från andra regioner, men hittills alltså inte aktiverat något krisavtal.