Hushållen pessimistiska angående ekonomin

Fallet som noteras i Konjunktursinstitutets (KI) mätning är det kraftigaste fallet någonsin under en enskild månad, sedan Ki började göra denna sortens mätningar 1996.

Det är också på den lägsta nivån sedan dess.

"För tillverkningsindustrin, detaljhandeln, tjänstesektorn och för hushållen är fallet under april historiskt. Inte ens under finanskrisen var fallet för dessa konfidensindikatorer så kraftigt under en enskild månad", skriver KI i ett pressmeddelande.