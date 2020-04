EU ska enas om gigantiskt stödpaket

För att ge stöd till coronadrabbade länder diskuteras just nu en återhämtningsfond inom EU i storleksordningen 1 000 miljarder euro, över 10 000 miljarder svenska kronor.



EU-kommissionen vill att stödet ska bestå av lån som backas upp av garantier från medlemsländerna via EU:s sjuåriga långtidsbudget.



Tanken var att ledarna skulle haft ett konkret förslag på denna återhämtningsfond framför sig när de nu träffas idag, men åsiktsskillnader har gjort att det dröjer till nästa vecka, då kommissionen väntas lägga fram något konkret. Men grundtanken att ge stöd via lån är en idé som fått allt mer stöd de senaste dagarna.



I Italien verkar premiärminister Conte tillslut har släppt idén på euroobligationer. Lån som garanteras av EU skulle trots allt innebära betydande lägre räntekostnad för Italien, som idag betalar över 2 procent i ränta på tioårigt lån. Det kan jämföras med EU:s nödfond ESM vars ränta ligger nära noll.



Samtidigt har även stormakten Tyskland mjuknat. På en pressträff i Berlin i dag sade förbundskansler Angela Merkel att Tyskland ska vara redo att betala mer till en betydligt högre EU-budget.



Sverige har däremot inte mjuknat på grund av coronautbrottet och den ekonomiska kris som väntar. Regeringen driver fortfarande en sparsam och strikt linje.



– Regeringen anser att fonden på olika sätt ska begränsas och villkoras, att storleken på fonden hålls tillbaka, att stöd till enskilda länder begränsas och att respektive medlemsstats risktagande begränsas, säger statsminister Stefan Löfven (S).