Ebba Busch: Inte läge ifrågasätta befälhavararen

– Just nu har ju vår borg, Sverige, ett tydligt yttre hot. Vi har allihop en gemensam fiende i coronaviruset. Och då är det inte läge att ifrågasätta befälhavaren på det sättet.

Ebba Busch har profilerat sig som en av regeringens och Stefan Löfvens hårdaste kritiker. I mitten på mars skulle hon och moderatledaren Ulf Kristersson ut på en Sverigeturné under parollen ”Maktskifte senast 2022”. Men turnén ställdes in – och idag låter det annorlunda. Under en kris råder andra spelregler, enligt Ebba Busch.

– Det kommer att finnas anledning att diskutera vad som är det rätta långsiktiga ledarskapet efter det här. Men i det här läget krokar vi arm, och jag krokar arm även med en socialdemokratisk statsminister.

Kristdemokraternas ledare kan inte säga om hon skulle gjort något annorlunda än regeringen för att stoppa smittspridningen. Men hon tror att regeringen och Folkhälsomyndigheten borde ha infört besöksförbud på våra äldreboenden tidigare än vad som skedde. Ebba Busch tycker också att alla resenärer som kom hem från virusdrabbade områden borde också ha satts i karantän.

– Ja, samtidigt som jag också har en stor ödmjukhet inför det faktum att ”nä, jag sitter inte i regeringsställning och har därför inte haft möjlighet att ha den fulla tillgången till experter, kunna ställa frågor, begära dom underlag för dom frågor som jag har funderat kring för att göra djupare analyser och utifrån det kanske också fatta andra beslut”.