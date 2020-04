2000-talets högsta dödstal uppmätt

Totalt avled 2 505 personer under vecka 15. Siffran utgör närmare 150 fler döda än de näst högst uppmätta dödstalen under en vecka, som var 2 364 döda under vecka 1 år 2000.

Därefter följer veckorna 14 och 16 i år, med 2 354 respektive 2 310 döda.



Den preliminära statistiken över döda har tagits fram för att ge en snabbare bild av utvecklingen under coronautbrottet, skriver SCB i ett pressmeddelande.