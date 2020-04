Adrian: Jag längtar ut

I Valencia i Spanien sitter 18-årige Adrian Rodriguez hemma och undrar om han kommer att få nån examen i år eller inte. Han är 18 år och ska ta studentexamen i år. Först och främst gäller det muntliga prov i spanska och tyska, och han säger att det känns hårt att inte få besked om när det kan bli av, eftersom det gäller den viktigaste examen under hela skoltiden.



Spanska myndigheter har ännu inte gett besked om när skolorna ska öppna igen.

I Frankrike däremot, öppnar grundskolan den 11 maj, men efter kritik sägs det nu att det ska ske stegvis och frivilligt. De skriftliga proven i studentexamen är inställda, istället ska kunskaperna bedömas löpande.



I Italien blir det skolstart först i september. Men man räknar ändå med att hålla muntliga slutexamina innan den här terminens slut.



För Adrian Rodríguez i Valencia har all undervisning under en och en halv månads tid varit på distans på nätet. Det har varit svårt, tycker han. Ofta pratar folk i munnen på varann och det kan vara besvärligt att ställa följdfrågor.



Under de hårda restriktionerna under den senaste sex veckorna i Spanien har Adrian bara varit utanför lägenheten när han har gått ut med soporna. Men förändringen häromdan att barn under 14 år får gå ut en timme med en av sina föräldrar är bra, tycker han. Det gäller hans lillebror.

– Det är svårt för barn som behöver springa och leka att tvingas vara inne, säger Adrian Rodríguez.

Själv längtar han också efter att gå ut. Mest av allt vill han träffa vännerna igen, gå på diskotek även om det dröjer innan de öppnar igen, säger Adrian Rodríguez på telefon ifrån Valencia.