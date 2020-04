Hotande matkris väntar

– Vi har mycket, men frågan är hur vi ska få fram detta överflöd till människor när det finns alla möjliga sorters hinder längs vägen, det säger Abdolreza Abbassian, som är senior ekonom på FAO i Rom.



Tillgången på mat i världen är god. De länder som producerar grödor som vete, ris och majs har maten och vill sälja den. För några veckor sedan var det mer oroligt.



Länder som Ukraina med vete och Vietnam med ris, började begränsa sin matexport för att skydda försörjningen för den egna befolkningen. Enligt FN har det nu löst sig. Det finns mat och viljan att exportera den är återigen normal.

Att det finns mycket mat i världen är inte detsamma som att alla kommer att få äta den. I många länder skapar coronaviruset stora problem.



– Folk som förlorar jobb och inkomst, infrastruktur och arbetsmarknader som stängs ner, problem med företagens möjligheter att tjäna pengar. Alla möjliga problem, säger Abdolreza Abbassian.



Det ska finnas chaufförer som kör maten, det ska finnas folk som kan skörda. Att hela samhällen stängts ner och miljarder har begränsad rörlighet kommer att påverka tillgången på mat. I ett läge när världen är så pass skör, så träder vi just nu in i en extremt känslig period vad gäller mat.



– Vi måste nu vara mycket försiktiga, för vi går in i en mycket kritisk period för skörden, säger Abdolreza Abbassian.



Det gäller då det norra halvklotet och då speciellt vete. Där ligger skördemånaderna framför oss. Om årets skörd slår fel, då kan vi få se länder hålla fast vid sitt vete och sitt ris så det räcker till den egna befolkningen, en sorts mat-nationalism.



– Speciellt om coronaviruset sprider sig snabbare och kanske också kommer tillbaka i en andra våg, säger Abdolreza Abbassian.