100-åring oväntad coronahjälte i UK

Det började för drygt två veckor sen när den då 99-årige och helt okände andra världskriget-veteranen Tom Moore berättade för olika medier att han ville samla in 1000 pund till förmån för de som arbetade inom den brittiska sjukvården, särskilt under corona-krisen.

Löftet han gav var att gå 100 varv i sin trädgård.

Det första insamlingsmålet uppfylldes snabbt och sen dess har historien om "captain Tom" bara blivit större och större.

Han har nu samlat in över motsvarande 350 miljoner kronor och under det svåra corona-utbrottet i Storbritannien har kaptenens exempel blivit som ett ljus i mörkret, även hovet genom prins William har hyllat honom och premiärminister Boris Johnson manat folk att uppträda som Tom Moore.

Boris Johnson sa häromdagen att landet kunde vinna coronakampen om hela landet kunde anamma kapten Tom Moores positiva anda.

Idag fyller han 100 år och hyllas med militära hedersbetygelser, godkända av drottningen själv och överflygningar av militärflygplan och från människor över hela världen har han fått över 120 000 födelsedagskort och insamlingen och rundorna i trädgården, ja, de kommer fortsätta.

På kuppen har "Captain Tom" också blivit nationalhjälte och stor kändis och ligger nu, som äldsta person någonsin, etta på den brittiska singellistan med en version av låten "You'll Never Walk Alone", som spelats in till sammmans med sångaren Michael Ball.