Hanna Sahlberg: Det vill USA säga med Taiwanutspelet

– För USA har ju som de flesta länder i världen en officiell diplomatisk relation med Kina. Och eftersom kommunistpartiet i Kina räknar Taiwan som en kinesisk provins, så hindrar Kinas regering att andra länder officiellt erkänner Taiwan som ett land också. Men, ön Taiwan med ungefär 20 miljoner invånare har en självständigt arbetande och dessutom demokratiskt vald regering. Och Taiwans regering har hävdat länge att det utgör en risk mot global hälsa att Taiwan inte får en plats i världshälsoorganisationen WHO. Kinas regering vill har inte ens velat släppa in Taiwan som observatör på mötena. Och nu med coronapandemin har naturligtvis den frågan blivit väldigt aktuell.

Vad kom ut av det här ovanliga telefonsamtalet mellan hälsoministrarna i USA och Taiwan?

– Den taiwanesiska sidan försökte naturligtvis genast hämta legitimitet ur uppmärksamheten från USA. Den taiwanesiska hälsominsitern Chen Shih-chung berättade att USA stödjer att Taiwan skulle få komma tillbaka och åtminstone få sitta med vid möten i Världshälsoorganisationen. Och från USA:s sida är man naturligtvis medveten om vilka signaler det här sänder.

Vad är det för signaler?

– För det första till Kinas regering om att USA är missnöjt med vad man anser är ett oproportionerligt stort kinesiskt inflytande i WHO. USA meddelade nyligen att man tillfälligt ställer in sina betalningar till WHO i protest. Och dessutom är det en signal om att USA:s regering vill begränsa Kinas inflytande i allmänhet, och där fortsätter Taiwan att vara en bricka i stormaktsspelet. Taiwan är beroende för sin överlevnad av internationellt stöd, och vi får se om det kommer fler inviter till Taiwan nu när pandemin gjort den tidigare mer symboliska frågan om vem som får vara med i världshälsoorganisationen mycket hetare än förut.