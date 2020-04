EU anklagas för att ha tonat ned kritik mot Kina

– Vi har inte böjt oss för påtryckningar från någon, sa utrikeschefen Josep Borrell i en utfrågning i EU-parlamentet i Bryssel.



En utfrågning som i vanlig coronaordning skedde via videolänk.



Många EU-parlamentariker hade frågor om de anklagelser som riktats mot EU-kommissionen och utrikestjänsten, som uppges ha mildrat kritik mot Kina i en rapport som handlade om desinformation om coronapandemin, efter påtryckningar från kinesiska företrädare.



Brittiska Financial Times och amerikanska New York Times har rapporterat att Kinas utrikesdepartement kallat upp EU:s ambassadör i Peking och hotat med sämre diplomatiska förbindelser om kritiken mot Kina inte togs bort i rapporten.

Liknande hot ska ha kommit från Kinas EU-ambassadör i Bryssel.



Enligt tidningen Politico, som har tagit del av den ursprungliga versionen av rapporten, har också delar som rör desinformation från Kina tonats ned. Bland annat ska ett stycke som beskrev en global kinesisk desinformationskampanj ha tagits bort.



Borrell förklarade att EU:s utrikestjänst, som alla andra organisationer, har interna dokument och offentliga. De har olika publik och innehållet kan därför skilja.



Flera EU-parlamentariker köpte den förklaringen, men den belgiska liberalen Hilde Vautmans krävde att få se alla tidigare utkast och att få reda på exakt vem som har försökt påverka innehållet.



– Detta måste Europa få veta, annars förlorar ni all trovärdighet, sa Hilde Vautmans.



Även om innehållet i den interna och publika rapporten kan vara olika, försäkrade Borrell att det enbart är EU:s utrikestjänst, och ingen annan, som beslutat om innehållet.