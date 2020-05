16 nya dödsfall i covid-19 i Sverige

Totalt har över 22 000 personer bekräftats smittade av coronaviruset.

Men det är ännu för tidigt att konstatera att spridningen av coronaviruset i Sverige är på väg att ebba ut.

Det så kallade R-talet ligger fortsatt omkring ett, vilket betyder att varje smittad i sin tur smittar i genomsnitt en annan person.

Statsepidemiolog Anders Tegnell sade i Ekots lördagsintervju att en mer tydlig minskning av antalet sjukdomsfall, och av R-talet, förhoppningsvis kan gå att se om någon vecka.

– Vi lägger nära ett, vi kan ligga lite över eller lite under för kurvorna är väldigt flacka just nu, sade han.

Men det är inte helt säkert under? För det är ju just om det ligger under ett som det faktiskt börjar minska.

– Det här varierar hela tiden. Jag tror att vi kommer ligga här och guppa upp och ned runt ettan. Det har vi redan gjort i flera veckor och vi kommer kanske ligga kvar i ytterligare någon vecka. Vi hoppas ju att det ska kunna bli lite mer tydligt att vi är på väg nedåt, sade statsepidemiolog Anders Tegnell.