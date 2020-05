Thailändare försäkrar sig som aldrig förr i coronatider

– Jag är rädd och vet inget om framtiden så jag köpte försäkringen säger den 29-årige apotekaren Chawa-At Intarapalit till nyhetskanalen CNA. Chawa-At var en av de första att skaffa en covid-19-försäkring i Thailand.



Precis som i resten av världen oroar sig thailändare för vad som kommer att händ om dom blir sjuka i covid-19.

I vanliga fall tycker majoriteten av thailändare att det är för dyrt eller onödigt att köpa försäkring. Med coronapandemin har det blivit annorlunda. Ovanligt många har nu skaffat en speciell försäkring som kostar allt mellan 30 till 380 kronor.

Försäkringen ger en ersättning på upp emot 30 000 kronor om man blir sjuk i covid-19. Pengarna är tänkta att hjälpa försäkrade att klara inkomstbortfall om de insjuknar.



Nualphan Lamsam är VD för ett av de största försäkringbolagen i Thailand. Hon berättar att till att börja med var försäkringarna enbart tänkta att rikta sig till sjukhuspersonal som riskerade att bli sjuka när dom vårdar covid-19 patienter.

Nu har efterfrågan gjort att man även säljer försäkringen till andra kunder som vill ha den. Så här långt har företaget sålt över en halv miljon försäkringar. Det finns bolag som inte säljer den här typen av försäkringar eftersom de är rädda för att man inte har täckning att betala ut ersättning om många blir sjuka samtidigt.

I Thailand hoppas man att den värsta coronavågen med smittade och sjuka är över, men fortfarande är det många som vill köpa försäkring om det skulle komma en ny våg av smitta.

Thailand har som många andra länder varit stängt den senaste tiden. De kommande dagarna öppnar en del verksamheter igen, det rör sig bland annat om vissa skolor, frisörer och restauranger.

Det är fortsatt stopp för utländska medborgare att komma in i landet, och i stort sett all flygtrafik till och från Thailand står still.

Flygbolaget Thai Airways skriver på sin hemsida att det första flyget mellan Thailand och Skandinavien kommer att gå den första juli.