Kräver tillbaka bilhyra för stadsjeep i Florida

P1:s Kaliber kan nu avslöja att några tjänstemän hyrde en stadsjeep för myndighetens pengar, som de sedan använde under sin semester i Florida. Claes Mårtensson är biträdande riksdagsdirektör.

– Ja den där stadsjeepen den tycker jag är ett problem. Det kan jag direkt säga. Bilen användes för privata ändamål under tre dagar tror jag det var före den här konferensen. Helt oacceptabelt, i strid med våra interna regelverk och vi håller just nu på med att kräva tillbaka pengar för kostnaderna, säger han.



Det var i höstas som åtta tjänstemän från Riksdagsförvaltningens IT-avdelning reste till Microsofts stora konferens i Florida. Tre av tjänstemännen passade också på att ta ut semester. Av kvitton från resan framgår att de hyrt en stadsjeep, som användes också under deras lediga tid. Både hyran och bränsle för de totalt 118 mil som bilen körts betalades med skattepengar.



– Det är bara att konstatera att där har det begåtts ett regelbrott och det ser vi allvarligt på.



Men om man är tjänsteman på demokratins kanske viktigaste myndighet, är inte det ganska självklart att man inte tar en bil som skattebetalarna står för och kör den på sin semester?



– Du ska få ett klart och tydligt svar av mig. Det borde vara självklart.