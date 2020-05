Rekommendationen: Anställ inte timvikarier

Rekommendationen gäller dels för att säkra bemanningen, dels för att även vikarierna ska kunna stanna hemma med ersättning om de får symtom.

– I Stockholm har vi nu sagt att alla ska schemaläggas minst två veckor framöver för då har man också rätt till sjuklön så att ingen går till jobbet med sjukdomssymptom för det ska man absolut inte göra, säger Erik Slottner (KD) äldreborgarråd i Stockholms stad.

I Stockholm utförs drygt hälften av äldreomsorgen i privat regi och resten kommunen. Ekot har tagit del av siffror som gäller den kommunala äldreomsorgen och de visar att ungefär 40 procent av personalen i mars månad var visstidsanställd med timlön. Samma månad för ett år sen såg ungefär likadan ut.

Ekot har varit i kontakt med Stockholms 14 stadsdelsförvaltningar och de uppger att de nu under krisen rekryterar fler och till viss del anställer under längre perioder. Men trots att stadsdelarna sammanlagt har över 3 000 timvikarier uppger flera stadsdelar att man bara anställt mellan tio och 20 personer på längre kontrakt. Till exempel uppger Östermalms stadsdelsförvaltning att de gett 15 av de 170 timavlönade kontrakt över sommaren.

En av alla de som rings in dag för dag är Michelle, som egentligen heter något annat. Hon hoppar in både på avdelningar med corona och avdelningar som ännu inte fått in smittan.

– Om man tackar nej hela tiden tror jag att de slutar ringa mig och jag är rädd att förlora jobbet. Jag har inte råd att tacka nej, säger Michelle.

Lena Ericsson Höijer är sektionsordförande för fackförbundet Kommunal i Stockholms stad med ansvar för sju stadsdelar och hennes bild är att man delvis följt uppmaningen att anställa för längre perioder men att det fortfarande finns många timvikarier som inte har en trygg anställning och att det påverkar smittspridningen.

– Det är ju otroligt hemskt. Det är så fruktansvärt att de människor som är där för att hjälpa de gamla istället förorsakar så mycket lidande och så stora problem. Det är ju inte för att skuldbelägga de som är där och jobbar utan det är systemet som är fel helt enkelt, säger Lena Ericsson Höijer.