Dödstalet rusar i Bergamo – ökning med 568 procent

Det är den italienska statistikbyrån Istat som har sammanställt de totala dödstalen i landet från att de första dödsfallen i covid-19 registrerades den 20 februari och den 31 mars.



Siffrorna har jämförts med en median av antalet döda under åren 2015-2019 – och skillnaden mellan jämförelseåren och år 2020 är 49 procent. Den siffran gäller alla dödsorsaker.



I vissa kommuner är skillnaden ännu större. I Bergamo i norra Italien, som är den värst drabbade kommunen, är skillnaden hela 568 procent.



I antal är dödstalet i Italien under 20 februari till den 31 mars drygt 90.000, mot drygt 65 000 under jämförelseåren.



Överdödligheten beror på coronaepidemin, men det är bara 15 procent av de döda som har fått diagnosen covid-19 bekräftad. I regionen Lombardiet har diagnosen bekräftats för drygt 30 procent. Men det kan tilläggas att inte alla har testats för virusinfektionen.



I ett par regioner i södra Italien finns ingen överdödlighet på grund av coronaepidemin. På sina håll har dödstalen till och med varit lägre i år än under jämförelseåren.