WHO: Vi har inte fått se några bevis

Det var igår som USA:s utrikesminister Mike Pompeo sa att det finns starka bevis för att coronaviruset har sitt ursprung i ett kinesiskt laboratorium, men utan att presentera några bevis för anklagelsen.

Inte heller WHO har alltså sett några bevis, enligt Michael Ryan, som är ansvarig för krisberedskap på WHO, rapporterar AFP. Michael Ryan säger därför att WHO betraktar anklagelserna mot Kina som spekulationer.