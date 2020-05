Svåra val kring delbetalda resor: ”Vågar inte betala mer”

Mikael som betalade 12 000 kronor i delbetalning för den semesterresa till Turkiet som han och hans familj ska åka på i slutet av juni känner sig orolig.

– Det känns lite jobbigt att ligga ute med så mycket pengar och inte veta om man är 100 procent garanterad att få tillbaka dom.

Den 15 maj ska resten av summan vara betald, 35 000 kronor till, men i och med de reserestriktioner och den smittorisk som finns så känns det långt ifrån självklart att resan blir av.

– Just att bli fast därnere om det skulle hända någonting mitt i, om corona kommer tillbaka eller bli sjuk därnere, att hamna på sjukhus därnere, jag tror inte man vågar det om det ser ut som det gör just nu.

Mikael hoppas på att UD snart förlänger den reseavrådan som nu bara gäller fram till den 15 juni för då behöver han inte aktivt själv ta ett beslut om att resa eller inte resa.

Han är långt ifrån ensam, Konsumentverket får ta emot ovanligt många frågor om resor just nu.

– Är det innan den 15 juni då har man rätt att avboka resan om man vill det, är det däremot efter 15 juni så gäller avtalet och då ska man som utgångspunkt som konsument betala, säger Maja Lindstrand, jurist på Konsumentverket.

Om Mikael betalar de återstående 35 000 kronorna för hela resan så kan han få tillbaka alla sina utgifter om UD förlänger reseavrådan, något som är oklart i dag.

Om han väljer att inte göra det så förlorar han sina redan inbetalda 12 000 kronor.

Han ser också en risk med att bli av med hela beloppet på närmare 47 000 kronor om resebolaget skulle gå i konkurs.

Enligt resegarantilagen så ska man få tillbaka sina pengar, det säger Maja Lindstrand på Konsumentverket, men bara om resan ställts in på grund av att bolaget gått i konkurs.

– Man måste se till varför resan ställs in, om resan ställs in på grund av virusspridningen och man inte hinner få tillbaka pengarna innan arrangören går i konkurs, så kommer resegarantin inte hjälpa resenären. Har däremot resan ställts in på grund av konkursen så gäller garantin och då kommer man att få tillbaka sina pengar.

Mikael vet inte riktigt vad han ska göra nu, men det lutar åt att han väljer att ställa in familjens semesterresa och åtminstone rädda det större beloppet.

– Jag tror inte att jag vågar betala in de här 35 000 till, för de vill jag absolut inte förlora.