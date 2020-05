Klagade på coronaskydd – ska ha fått sparken

– Alla som protesterade fick sparken. De låstes in i ett rum så att inte fler arbetare skulle ansluta sig till protesterna. Sedan fick de en och en fick de gå in till personalchefen och tvingades skriva under på att de sades upp frivilligt, säger Jorge, som egentligen heter något annat.

Han arbetar på Electrolux kylskåpsfabrik i Ciudad Juárez i norra Mexiko, där arbetare den 7 april protesterade mot bristande säkerhetsutrustning och det faktum att de tvingades fortsätta arbeta som vanligt.

Den mexikanska regeringen begärde den 30 mars att all icke samhällsnödvändig verksamhet skulle stänga ner på grund av viruspandemin. Trots det stängde Electrolux fabrik inte förrän den 20 april, när två arbetare dött av viruset.

En av dem var 58-åriga Gregoria Contreras.

– Min mamma dog eftersom Electrolux vägrade stänga sin fabrik, trots arbetarnas protester. Tvärtom – de fortsatte erbjuda extrajobb till de som ville, säger Gregorias dotter Nayeli Martínez. Hon tog kontakt med Electrolux personalavdelning på fabriken redan när mamman insjuknade men säger att hon inte fick någon hjälp.

Enligt Electrolux informationschef Daniel Frykholm kan kylskåpstillverkning ses som en samhällsviktig verksamhet. Han säger att man inte kan veta att Gregoria Contreras och hennes kollega, som båda avlidit i covid-19, smittats på fabriken. Och han menar att arbetarna visst fått adekvat säkerhetsutrustning, såsom munskydd, plexiglas mellan arbetsstationerna och extrainsatta bussar.

Enligt Daniel Frykholm, som själv arbetar hemifrån, har Electrolux i Ciudad Juarez gett runt 20 personer avgångsvederlag i samband med protesterna den 7 april, efter att förhandlingar misslyckats.

Men enligt fackliga aktivister i Ciudad Juárez rör det sig om betydligt fler. Och Jorge säger att många arbetare nu är rädda för att lägga fram synpunkter på säkerhetsutrustning eller rutiner när fabriken väl öppnar igen.

– Då kanske jag också tvingas gå, säger han.