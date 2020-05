Spel på hästar ökar starkt

– Vi ser sen mitten av mars ett ökat intresse för spel på hästar, både från svenska och internationella kunder. Vår totalomsättning på våra hästspelsvarumärken är upp drygt 40 procent jämfört med samma period i fjol, säger Hasse Lord Skarplöth som är vd för ATG.

En uppgång med drygt 40 % alltså och förklaringen är förstås att nästan alla andra länder har stängt ner sina tävlingar och ökningen syns framför allt från de nordiska grannländerna.

– Detta samtidigt som sportspelsmarknaden har gått ner med cirka 85 %, säger Hasse Lord Skarplöth, vilket beror på att det är få andra sporter som utövas för tillfället och många som är vana att spela, går likt en naturlag över till den marknaden som är öppen.

I dessa oroliga tider när många blir av med jobben och socialförsäkringsministern varnar för ett ökat spelande och vill begränsa insatsen till max 5000 kronor i veckan, så håller ATG just på att formulera sitt remissvar till förslaget och vd Hasse Lord Skarplöth ser även han problemet, men menar att han har gjort vad han kan göra för att bromsa den utvecklingen, när det gäller spel på ATG:s onlinekasino.

– Vi delar ju hans oro för risken för ökat problemspelande i samband med den här pandemin. För oss är det otroligt viktigt att kunder spelar hos oss för nöjes skull och att de mår bra i sitt spelande, däremot så ser vi inget ökat problemspelande bland våra kunder under den här perioden, och vi har för säkerhets skull slutat med all extern marknadsföring av vårt onlinekasion under pandemin, så Hasse Lord Skarplöth.