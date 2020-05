22-åringen skäms för ”misslyckat” terrordåd

I inledningen av rättegången i tingsrätten i Asker och Bærum sade den unge mannen att han inte är straffskyldig. De handlingar han har erkänt skedde ”i nödvärn”, hävdar han.

Den 10 augusti 2019 valde 22-åringen med högerextrema åsikter att först döda sin adopterade styvsyster. Därefter sköt han sig in i en moské i Bærum utanför Oslo med målet att ”döda så många muslimer som möjligt”. Han spelade in attacken via en så kallad GoPro-kamera, men väl inne i moskén mötte sin överman; 65-årige Mohammed Rafiq.

– När den åtalade kommer in i gången och går in i bönerummet så kommer Rafiq rakt mot den åtalade och försöker övermanna honom, sade åklagaren, statsadvokat Johan Øverberg.

Innan någon kom till allvarlig skada lyckades Rafiq att brotta ner och, med viss hjälp, hålla fast den unge terroristen tills polis kom till moskén.

Inför rätten i dag sade den högerextreme mannen att han beklagar och skäms inför sina meningsfränder att han inte lyckades orsaka mer skada. Han var stressad och borde ha planerat terrordådet bättre, sade han.

Innan dess hade den åtalade en lång utläggning om sina politiska ståndpunkter där han bland annat förnekade förintelsen.

22-åringen har tidigare klassats av en expertgrupp som psykiskt tillräknelig.

Åklagaren vill vänta till sin slutplädering med att specificera vilket straff han kommer yrka på, men han nämnde att det kan bli aktuellt att be om förvaring. Det är en möjlighet enligt norsk lag att låsa in en särskilt farlig person på obestämd tid.

Rättegången som inleddes i dag väntas hålla på till den 26 maj.