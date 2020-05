Akut fattigdom i coronans spår

Kyrkans matpaket är till stor hjälp för Elise Alvárez som varken har pengar till mat eller hyra nu. Hon jobbar som hemstädare och tar hand om äldre personer. Men sen coronaepidemin bröt ut, har alla jobb ställts in. Och den restaurang där hennes man jobbar är stängd.

Därför har familjen på tre ansökt om ekonomiskt bidrag till mat, men de pengarna har ännu inte kommit fram. Och myndigheterna har inte hunnit behandla alla ansökningar om hyresbidrag eftersom de har varit så många.



Det är första gången som Elise Alvárez kommer till kyrkan San Fabiano e Venanzio i centrala Rom. Här är den katolska kyrkans hjälporganisation Caritas volontärer på plats för att dela ut basvaror som pasta, olja, mjölk och frukt efter familjernas behov. All hjälp kommer från donationer.



Flera av dem som söker hjälp har tillfälliga jobb som städare och butiksbiträden, ett par är prostituerade. Många är födda i andra länder än Italien.



Danilo är diakon i kyrkan. Han säger att det har tillkommit 30-40 familjer varje vecka under pandemin och den här dagen har 160 familjer sökt hjälp.



Långt ifrån alla har pengar undanstoppade. En sådan här kris drabbar de fattiga hårt och kyrkan förbereder sig på att allt fler kommer att söka hjälp under en tid framöver.