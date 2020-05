Historiker: Segerdagen har förändrats under Putin

Historikern Irina Sjerbakova från människorättsorganisationen Memorial anser att den här dagen har förändrats under Putins 20-åriga styre.

– Jag skulle säga att den mänskliga kostnaden för segern har tagits bort från det här minnet. För då måste vi tala om saker som är extremt obehagliga, som förändrar minnet av segern till ett mycket tragiskt minne, säger Irina Sjerbakova.



Någonstans mellan 20 och 30 miljoner sovjetiska medborgare dog under Andra världskriget, en enorm mänsklig kostnad. Segerdagen, den är och har varit en viktig dag för många ryssar nu i 75 år, kriget påverkade personligen.

Under president Putins styre de senaste 20 åren så har det här krigets kostnad bleknat i det statliga firandet av segerdagen, tycker Irina Sjerbakova.

Förr var dagen ett firande, men också en sorgens dag, för det var människor som dog.



– De som deltog i kriget, de som låg vid fronten, de var i livet förr. De visste och kom ihåg vilket pris människor fick betala, de bar på det stora såret, säger Irina Sjerbakova.



Segerdagen den 9 maj har alltid varit en del av propaganda. Irina minns att i det totalitära Sovjet så var budskapet fred, även om det pågick ett kallt krig. Under Vladimir Putin, har segern varit i fokus.



– Idag, helt öppet, och det är skillnaden, idag så talas det om militära prestationer och militära segrar, säger Irina.



Propagandan under Putin handlar om att Ryssland är inringat av fiender och, precis som med nazisterna, så ska Ryssland under Vladimir Putin, besegra dem.

Irina Sjerbakova, historikern från Memorial, tror att Putins bild av vägen för Ryssland, den om stabilitet, kontroll och segrar, den kan inte i längden ersätta verkligheten.



– Detta kan inte pågå för evigt. Inget minne om något hjältemod kan ersätta verkligheten. För den är, som förut, allt det som faktiskt händer, idag och allt det som möjligen kommer att hända, imorgon, säger Irina Sjerbakova.