Johnson: Inte rätt tid att lätta på restriktioner

– Nej, det är inte rätt tid nu att lätta på restriktionernas, var ett av premiärminister Boris Johnson budskap ikväll.

De mesta av restriktionerna kommer alltså bestå, men britterna kommer få gå ut något mer per dag än tidigare och de arbetstagare som inte kan jobba hemifrån uppmanas nu att börja jobba på sina arbetsplatser igen.



– Större lättnader av restriktionerna är inte möjliga just nu, sa Boris Johnson och hänvisade till fortsatt smittspridning.



I övrigt kommer nu Storbritannien införa ett graderingssystem mellan 1 och 5 där 5 är den högsta faran för att bli smittad. Enligt Johnson befinner sig Storbritannien, som är ett av världens hårdast drabbade länder i coronautbrottet, på nivå 4 och inom kort kanske på väg ner mot nivå tre.



Först i juni, om smittspridningen fortsätter att gå ner, kan det bli tal om att skolorna öppnar igen och först i juli kan det bli aktuellt att visa restauranger och pubar får öppna.



Den brittiska regeringen kommer också ändra sin huvudslogan i coronabekämpningen, nämligen den om att folk ska stanna hemma, "stay at home", till att man ska vara vaksam, "stay alert".



Denna förändring accepteras dock inte av regeringarna i Skottland, Wales och Nordirland som inte kommer ändra sina budskap.



– Det skulle vara katastrofalt att göra sig av med stanna-hemmabudskapet nu, sa den skotska regeringschefen Nicola Sturgeon.



Boris Johnson kommer ge mer detaljer om den brittiska strategin framgent i parlamentet imorgon. Till exempel om vilket datum det införs regler om att alla som reser in i Storbritannien från utlandet måste sätta sig karantän under en viss tid.