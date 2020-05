”Risk att elever förgiftas av vinklad information”

Elever på en skola i Hongkong överröstar Kinas nationalsång när den ska sjungas i skolans aula vid skolstarten förra året. I stället sjunger de revolutionssången "Do you hear the people sing" ur musikalen Les Miserables.

Det är ett exempel på det som Peking länge menat varit problemet med Hongkongs fristående skolsystem, nämligen det man kallar för "bristande patriotisk undervisning."

Nu stämmer Hongkongs chefsminister Carrie Lam in i kritiken.

– Det finns personer på skolorna som sprider ohederliga, falska och vinklade resonemang. Alla nivåer inom skolsystemet måste vara på sin vakt mot detta "gift" och skydda eleverna, säger hon.

Carrie Lam säger detta i en exklusiv intervju med Pekingvänliga Hongkongtidningen Ta Kung Pao som publicerades idag. Särskilt pekar hon ut läroplanen för humaniora, så som samhälle och historia som problematiska, men varnar för att även andra ämnen kan ha "infiltrerats", som hon uttrycker det.

Lam flaggar därför för att åtgärder kommer meddelas under året.

Bakgrunden är de pro-demokratiska protesterna i Hongkong där många av demonstranterna är unga och inte sällan går i grundskolan eller på universitet.

Proteströrelsen har blossat upp igen när coronavirussmittan avtagit.

Igår slog kravallpolis till mot små grupperingar av demonstranter i olika köpcentra, och det tog inte länge innan oroligheterna spreds ner till shoppingområdet Mong Kok – precis som så många gånger förr under förra året.

230 personer greps igår, den yngsta 12 år.