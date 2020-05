FHM: 0,9 procent var smittade vecka 17

Karin Tegmark-Wisell, avdelningschef avdelningen för mikrobiologi på Folkhälsomyndigheten tolkar resultatet såhär.

– Det säger oss att sjukdomen är spridd i landet och det vet vi av andra skäl också. Nu får vi lägga in den här siffran i våra modeller och framförallt får vi jämföra när vi genomför den här undersökningen i igen som är tänkt att göras vecka 22, att se sker det en ökning på nationell nivå eller minskning, eller hur ligger vi till?



Undersökningen visar även att förekomsten av covid-19 nationellt sett ligger lägre än Stockholm som under samma period, 21-24 april, låg på 2,3 procent. Jämfört med den första undersökningen i Stockholm under 14 har det inte skett någon större förändring enligt Karin Tegmark-Wisell.



Folkhälsomyndighetens siffror visar även att man ser en långsam nedgång i antal smittade men än är det inte aktuellt att lätta på några restriktioner eller rekommendationer. Tvärtom är det viktigt att fortsätta med dem, enligt Karin Tegmark-Wisell.



– Vi får prata om en platåsfas. Och det viktigaste är att budskapet är att, att vissa siffror viker beror på att vi har vidtagit åtgärder och de är otroligt viktiga att fortsatt vidta så att vi inte får en backlash.