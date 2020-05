Malta hotar med blockad

EU:s nya insats på Medelhavet, som går under namnet Irini, kom igång så sent som igår när nya båtar sattes in för att främst övervaka vapenembargot mot Libyen. Irini ska ersätta den tidigare insatsen – operation Sophia, som upphörde förra våren.



Men redan är den nya insatsen i fara. Malta har lämnat operationen och hotat att blockera dess finansiering om landet inte får hjälp med att ta hand om de migranter som kommer till ö-nationen som inte är större än en fjärdedel av Öland.

Antalet migranter som kommit till Malta har mångdubblats i år och ingen har omfördelats till andra länder.



Samtidigt väntas fler försöka göra resan över Medelhavet från Libyen där 650 000 migranter lever under allt svårare förhållanden i takt med att striderna i landet ökar.



Malta har slutat ta emot nya migranter med hänvisning till coronautbrottet och vissa migrantbåtar har förts tillbaka till libyskt vatten vilket kritiserats av FN.

EU:s utrikeschef Josep Borrell säger att han har förståelse för den press som Malta känner.



Men när frågan togs upp på dagens möte med EU:s försvarsministrar betonade han att den nya insatsen ligger i Maltas intresse.



– Det bästa sättet att möta den här utmaningen är att skapa stabilitet i Libyen och där spelar insatsen Irini stor roll, sa Borrell.