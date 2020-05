Professor: Nyinflyttningar på äldreboende bör frysas

Bland annat Katrineholm där Ulrica Truedsson är vård- och omsorgsnämndens ordförande. Där har inflyttningsstoppet gällt i drygt en månad.

– I Katrineholm och Sörmland har vi haft en ganska stor allmän smittspridning i våra kommuner. Nu kändes det som att det var dags att ha infört ett inflyttningsstopp. Att man ska känna en trygghet, de som bor där, anhöriga men också personal. Så det är för helheten, säger Ulrica Truedsson.

Ekot har kunnat rapportera hur det både i både Stockholm och Sörmland, två av de län som drabbats hårdast av corona, fortsätter att flytta in äldre på äldreboenden där coronasmitta redan konstaterats.

Det handlar bland annat om Stockholm, Solna och Eskilstuna.

Men de nyinflyttade riskerar också att föra in smittan på boenden där den ännu inte finns. Ett tiotal äldreboenden i Stockholm har uppgett att just nyinflyttade äldre varit den största risken för smitta. Flera boenden menar också att det var så smittan kom in.

I Stockholm ser man risker med ett inflyttningsstopp, bland annat att det skulle kunna riskera att de som behöver flytta till ett boende inte får det.

Ulrica Truedsson berättar att man i Katrineholm löst det här genom korttidsboenden och särskilda undantag.

– Där vi inte la inflyttningsstopp var på vår korttidsverksamhet. Så där har man kunnat flytta in. Sedan har vi också ett undantag i beslutet. Om det finns särskilda skäl så kan man göra avsteg från inflyttningsförbudet, om man har en livssituation som kräver att man måste ha det här, säger hon.

Ingmar Skoog är professor i psykiatrisk epidemiologi och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet. Han förvånas över Ekots uppgifter och säger att nyinflyttningar generellt bör frysas.

– Alltså jag trodde inte man kunde bli förvånad mer över olika saker man hör om äldrevården under den här pandemin. Och eftersom vi inte vet säkert varför smittan kommer in och varför så många dör på äldreboenden, så måste man på något sätt frysa det hela, säger Ingmar Skoog.