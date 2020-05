Kina kritiseras för att blockera Taiwan från WHO

Samtidigt som Världshälsoorganisationen förbereder sitt årsmöte på måndag, kommer förstärkta krav på att Taiwan ska släppas in.



Enligt en amerikansk kongressrapport gör uteslutningen av Taiwan från WHO att taiwanesiska invånare utsätts för fara och uteslutningen ska också äventyra global hälsa under coronapandemin. Tidigare har USA:s utrikesminister och flera av USA:s allierade ställt sig bakom Taiwans krav på en inbjudan till WHO.



Kinas regering anser att Taiwan är en utbrytarprovins och blockerar därför att det självstyrande Taiwan tar plats i Världshälsoorganisationen. Under de senaste fyra åren då Taiwan valt en självständighetssträvande president har Kina inte heller tillåtit Taiwan som observatör på mötena.

USA:s president Donald Trump har meddelat att USA tills vidare håller inne sitt ekonomiska stöd till WHO, med hänvisning till att Kina ska ha blivit för dominant där.

Att dragkampen mellan Kina och USA skulle leda till att Taiwan får en inbjudan att delta i Världshälsoorganisationens årsmöte nästa vecka verkar inte troligt sedan WHO:s jurist Steven Solomon meddelade i måndags att generaldirektören Tedros Adhanom Ghebreyesus saknar mandat att bjuda in Taiwan, eftersom det saknas konsensus bland WHO:s medlemsländer om det.