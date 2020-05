Spädbarn fast i väntan på föräldrar

I ett rum ligger ett femtiotal barn i rullbara små plastlådor, en del skriker, en del sover. Det kommer personal som plockar upp, badar och matar. Filmen är gjord av ett företag som mot betalning ordnar ukrainska surrogatmödrar till folk från hela världen som vill ha barn.



– Det finns mer än 100 barn totalt som väntar på sina föräldrar på olika kliniker, säger Ludmila Denisova som är ombudsman för mänskliga rättigheter i Ukraina.



Sedan i mars är de ukrainska gränserna stängda på grund av coronaviruset. Föräldrar från hela världen kan inte resa till Ukraina för att hämta sina barn.

Om gränserna hålls stängda kan det, enligt den ukrainska ombudsmannen, som talat med surrogatmödraföretagen, till slut handla om runt tusen barn.



– En förälders omvårdnad kan inte ersättas av något annat, oavsett hur professionellt det görs, säger Denis Herman till nyhetsbyrån Reuters. Han är advokat på Biotexcom, ett av surrogatmödraföretagen som vill att gränserna ska öppnas för just de här föräldrarna.



Att skaffa barn med hjälp av en surrogatmamma är lagligt i Ukraina och det ska finnas mellan 30 och 50 kliniker som erbjuder de här tjänsterna. Det finns en pågående debatt om att förbjuda det helt.



Ludmila Denisova, den ukrainska ombudsmannen för mänskliga rättigheter, säger enligt Reuters att den här filmen på barnen visar en systematisk surrogatindustri i Ukraina där det görs reklam om barn som en högkvalitativ produkt. Denisova tycker att man bör titta på om det går att förändra lagen så att surrogatmödraskap bara ska gå att genomföra för ukrainska föräldrar.

Men just dom här barnen borde få träffa sina föräldrar.



– De är nyfödda, under de omständigheterna måste de få rätten att växa upp i sina familjer, säger Ludmila Denisova.