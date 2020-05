Norge pekar ut Sverige som ett problem

Skillnaden mellan Sveriges och våra grannländernas restriktioner jämnas långsamt ut när länder omkring oss stegvis öppnar upp igen. Samtidigt är smittspridningen i Sverige betydligt högre, och Sverige har mer än 10 gånger så många döda som Norge. Norge har under 250 dödsfall totalt, i jämförelse med Sveriges över 3 000 dödsfall.

Både Finland och Norge gick snabbt in med hårda restriktioner. Båda länderna stängde direkt ner skolor och butiker i hela landet, medan Sverige har haft en lösare strategi, vilket har påverkat smittspridningen. Norge är nu nere på ca 20 nya bekräftade fall per dag, medan det ligger på mellan 70-75 nya bekräftade fall per dag i Sverige.

Även Finland har tidigare i veckan pekat ut Sverige som ett problem och planerar att särbehandla Sverige när Finland öppnar gränserna mot sina nordiska grannar, enligt landets inrikesminister.

Norges statsepidemiolog Frode Forland intervjuades av Lasse Johansson i Godmorgon Världen. Han belyser vikten av ett nordiskt samarbete för att bekämpa smittspridningen.