Färre brott mot äldre i coronatider

Det är ändå en klar minskning av antalet stölder och bedrägerier mot äldre, säger Anders Larsson som är chef för polisens Circa-grupp som jobbar med att utreda äldrebrott.

– Vi ser ju att de internationella brottsnätverken inte finns i Sverige på samma sätt som tidigare och de här internationella brottsnätverken utsätter ju äldre för grova stölder och grova bedrägerier, säger Anders Larsson till Ekot.

Det har varit en minskning av antalet stölder och bedrägerier mot äldre nu under coronakrisen, jämfört med hur det såg ut i fjol.

Till exempel har bedrägerierna minskat med närmare 20 procent på ungefär ett år, till runt 1 400 anmälda brott i april i år.

Antalet bedrägerier minskade också med åtta procent från mars till april i år.

En av anledningarna är alltså att stöldligor inte kommer hit på samma sätt som tidigare, men det handlar också om att färre äldre är ute, säger Anders Larsson.

– Äldre rör sig inte ute på samma sätt. De håller sig inne och då är risken mindre att man är utsätts, säger han till Ekot.

Anders Larsson säger att polisen ser ungefär samma typ av brottslighet mot äldre som tidigare, men att den har minskat i skala.

– Fickstölder i butiker med efterföljande bedrägerier, att man tar ut pengar i bankomater eller använder kortet för köp, har minskat, säger han till Ekot.

Samtidigt utnyttjar inhemska ligor coronapandemin för att stjäla pengar på nya sätt, säger polisen Anders Larsson.

– Det kan handla om förövare som erbjuder sig att handla åt äldre. Det är ett sätt att komma in i deras bostad och utsätta dem för tillgrepp. Vi har även konstellationer som ringer och säger att de är från Folkhälsomyndigheten och att de erbjuder ett smittskyddstest. För att köpa det här testet ska de äldre logga in med e-legitimation och då är det förövarna som kommer in på de äldres internetbank och kan tömma kontona på pengar, säger Larsson till Ekot.